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Грузовик совершил наезд на толпу людей в Берлине. Кадры с места ЧП

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(1:22 / 9.15Mb / просмотров видео: 2282)
RUPTLY
© RUPTLY.

Грузовик с польскими номерами протаранил рождественскую ярмарку в центре Берлина рядом с церковью Кайзера Вильгельма на Брайтшайдплац. Жертвами трагедии стали как минимум 12 человек, более 50 получили травмы.

По данным очевидцев, темный грузовой автомобиль около 20.00 (22.00 мск) въехал на территорию рождественской ярмарки у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма.

Грузовик давил людей на участке примерно в 50 метров и сбивал торговые павильоны. При выезде на соседнюю улицу автомобиль остановился, и водитель выбежал из кабины автотранспорта. Некоторые очевидцы утверждают, что нападавший был в маске, которую он после сорвал и побежал вместе с группой людей в сторону станции.

Полиция подтвердила, что атака на людей во время рождественской ярмарки в Берлине была намеренной, но не называет произошедшее терактом, подчеркивая, что мотивы водителя грузовика до сих пор не выяснены.

Сообщается, что за рулем был, предположительно, беженец из Афганистана или Пакистана, а рядом находился польский гражданин, который работал на этой машине водителем. Водитель грузовика скрылся с места преступления, но, по данным берлинской полиции, был схвачен, в настоящее время его допрашивают. Второй человек, который находился в кабине грузовика во время наезда, погиб.


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