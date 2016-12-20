По данным очевидцев, темный грузовой автомобиль около 20.00 (22.00 мск) въехал на территорию рождественской ярмарки у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма.

Грузовик давил людей на участке примерно в 50 метров и сбивал торговые павильоны. При выезде на соседнюю улицу автомобиль остановился, и водитель выбежал из кабины автотранспорта. Некоторые очевидцы утверждают, что нападавший был в маске, которую он после сорвал и побежал вместе с группой людей в сторону станции.

Полиция подтвердила, что атака на людей во время рождественской ярмарки в Берлине была намеренной, но не называет произошедшее терактом, подчеркивая, что мотивы водителя грузовика до сих пор не выяснены.

Сообщается, что за рулем был, предположительно, беженец из Афганистана или Пакистана, а рядом находился польский гражданин, который работал на этой машине водителем. Водитель грузовика скрылся с места преступления, но, по данным берлинской полиции, был схвачен, в настоящее время его допрашивают. Второй человек, который находился в кабине грузовика во время наезда, погиб.



