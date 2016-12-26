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Из воды подняли предположительно фрагменты упавшего Ту-154

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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)
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МЧС РФ
МЧС РФ

Спасатели МЧС РФ обнаружили на дне Черного моря и подняли часть фрагментов предположительно разбившегося Ту-154.

Спасатели МЧС РФ обнаружили на дне Черного моря и подняли часть фрагментов предположительно разбившегося Ту-154. Смотрите кадры поисково-спасательной операции.

Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)

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