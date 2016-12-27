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Работа в кадре журналиста Павла Обухова, погибшего при авиакатастрофе Ту-154 в Сочи

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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)
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(1:58 / 13.13Mb / просмотров видео: 65)
РИА Новости.
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Фрагменты из сюжетов для РИА Новости и работа в кадре журналиста Павла Обухова, трагически погибшего при авиакатастрофе Ту-154 в Сочи.

Фрагменты из сюжетов для РИА Новости и работа в кадре журналиста Павла Обухова, трагически погибшего при авиакатастрофе Ту-154 в Сочи.

Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)

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