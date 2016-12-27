Фрагменты из сюжетов для РИА Новости и работа в кадре журналиста Павла Обухова, трагически погибшего при авиакатастрофе Ту-154 в Сочи.
Фрагменты из сюжетов для РИА Новости и работа в кадре журналиста Павла Обухова, трагически погибшего при авиакатастрофе Ту-154 в Сочи.
Гендиректор "Черноморэнерго" Аслан Басария провел пресс-конференцию в АРСМИРА, посвященную итогам работы за 2016 год.
В Свято-троицком кафедральном соборе на набережной Бранли в Париже прошла поминальная служба по жертвам крушения Ту-154 над Черным морем. На борту самолета находились 92 человека.
Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik рассказала о культурных итогах 2016 года.
Сирийская армия развивает наступление в районе Вади Барада восточного Дамаска, где сейчас ведутся ожесточённые бои с боевиками. Террористы обстреляли христианский квартал Кассаа в Дамаске в утро католического Рождества.
На заседании Кабинета Министров Республики Абхазия, которое прошло в среду 28 декабря, рассмотрели более 30 вопросов повестки дня.
Государственные награды - ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и слава") - тридцати выдающимся деятелям в различных сферах Абхазии вручил президент Рауль Хаджимба 28 декабря.
Бывший председатель ЦИК республики Батал Табагуа рассказал Sputnik Абхазия о результатах 12-летней работы.