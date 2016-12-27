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Спасатели МЧС подняли из Черного моря часть фюзеляжа Ту-154. Кадры операции

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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)
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Сотрудники МЧС РФ подняли из Черного моря часть фюзеляжа Ту-154, который потерпел крушение в воскресенье. На борту находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира. Смотрите кадры операции.

Сотрудники МЧС РФ подняли из Черного моря часть фюзеляжа Ту-154, который потерпел крушение в воскресенье. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира. Смотрите кадры операции.

Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)

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