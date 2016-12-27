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Она была посланником Мира: москвичи вспоминают Елизавету Глинку

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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)
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(1:13 / 8.29Mb / просмотров видео: 379)
RUPTLY
© RUPTLY.

Москвичи приносят цветы и зажигают свечи у здания международной общественной организации "Справедливая помощь", которую основала Елизавета Глинка. Смотрите на видео, как люди вспоминают Доктора Лизу, которая погибла во время крушения Ту-154 в Сочи.

Сотни людей приходят к зданию фонда "Справедливая помощь", который находится на Пятницкой улице, чтобы отдать дань памяти Елизавете Глинке, известной как Доктор Лиза. Скорбящие приносят розы и гвоздики, зажигают свечи у портрета основательницы фонда.

"Она была посланником Мира, посланником помощи тем, которые в этом нуждались", — говорит одна из скорбящих.

У здания фонда стоят несколько столов, на которых уже не помещаются цветы, свечи и детские игрушки. Доктор Лиза помогала тем, у кого почти не оставалось надежды на помощь — бездомным, тяжело больным, одиноким; она вывозила детей из Донбасса на лечение в Россию. Она была альтруистом, она была чудом, она была "небесным посланием о добродетели" — вспоминают ее те, кто хорошо знал Доктора Лизу.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

 

Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)

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