Она была посланником Мира: москвичи вспоминают Елизавету Глинку

Сотни людей приходят к зданию фонда "Справедливая помощь", который находится на Пятницкой улице, чтобы отдать дань памяти Елизавете Глинке, известной как Доктор Лиза. Скорбящие приносят розы и гвоздики, зажигают свечи у портрета основательницы фонда.

"Она была посланником Мира, посланником помощи тем, которые в этом нуждались", — говорит одна из скорбящих.

У здания фонда стоят несколько столов, на которых уже не помещаются цветы, свечи и детские игрушки. Доктор Лиза помогала тем, у кого почти не оставалось надежды на помощь — бездомным, тяжело больным, одиноким; она вывозила детей из Донбасса на лечение в Россию. Она была альтруистом, она была чудом, она была "небесным посланием о добродетели" — вспоминают ее те, кто хорошо знал Доктора Лизу.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.