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Наступление сирийской армии на боевиков в районе Вади Барада в Дамаске

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Сирийская армия развивает наступление в районе Вади Барада восточного Дамаска, где сейчас ведутся ожесточённые бои с боевиками. Террористы обстреляли христианский квартал Кассаа в Дамаске в утро католического Рождества.

Бойцы сирийской армии проводят успешное наступление на террористов в Дамаске, где продолжаются обстрелы. 

Зафиксировано 28 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск, Алеппо, Хама и Деръа с 25 декабря.

Сообщается, что в воскресенье в утро католического Рождества во время церковных служб рядом с французским госпиталем в Дамаске разорвались не менее трех минометных снарядов. В результате обстрела был нанесен материальный ущерб.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики из различных группировок.

По данным ООН, за время боевых действий погибли около 300 тысяч сирийцев.


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