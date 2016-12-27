Наступление сирийской армии на боевиков в районе Вади Барада в Дамаске

Бойцы сирийской армии проводят успешное наступление на террористов в Дамаске, где продолжаются обстрелы.

Зафиксировано 28 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск, Алеппо, Хама и Деръа с 25 декабря.

Сообщается, что в воскресенье в утро католического Рождества во время церковных служб рядом с французским госпиталем в Дамаске разорвались не менее трех минометных снарядов. В результате обстрела был нанесен материальный ущерб.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики из различных группировок.

По данным ООН, за время боевых действий погибли около 300 тысяч сирийцев.



