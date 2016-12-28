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Зажженные свечи и молитвы: в Париже прошла панихида по жертвам крушения Ту-154

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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)
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В Свято-троицком кафедральном соборе на набережной Бранли в Париже прошла поминальная служба по жертвам крушения Ту-154 над Черным морем. На борту самолета находились 92 человека.

Более 200 человек собрались в Свято-троицком кафедральном соборе в Париже на панихиду по погибшим в результате авиакатастрофы над Черным морем.

На службе присутствовали представители русской общины, сотрудники российских диппредставительств и французские граждане. Многие пришли семьями, с детьми. Некоторые принесли фотографии друзей, которые были на борту самолета.

По словам настоятеля Трехсвятительского храма в Париже протоиерея Николая Ребиндера, люди молятся за жертв крушения Ту-154 и за Андрея Карлова, посла РФ в Турции, убитого 19 декабря.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

 

Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)

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