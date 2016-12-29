"Торжественная программа начнется в час с театрализованной постановки. Полюбившиеся всем эстрадные певцы: Хибла Мукба, Автандил Конджария, Мана, Саида Габния, Джимми Шумения, Артур Лакрба — исполнят свои песни. Кстати, некоторые из них написали специально к празднику новые песни. А танцевальная шоу-группа «Амца» (огонь – ред.) «зажжет» на сцене. Мы всегда отдаем предпочтение абхазским исполнителям, чтобы горожане и гости Абхазии смогли насладиться их творчеством", — подчеркнул Тимур Квеквескири.

Замначальника Управления культуры столичной Администрации заявил, что в Новогоднюю ночь у главной елки страны, установленной на площади свободы Сухума, всех ждет сюрприз, однако Квеквескири не раскрыл главной интриги праздничного шоу.

По словам замначальника столичного управления культуры, в прошлом году около трех тысяч человек пришли к главной елке в новогоднюю ночь, и в этом году ожидается не меньше. Он заверил, что концерт состоится в любую погоду.

"Мы абсолютно не рассматриваем, что будет плохая погода, — с улыбкой сказал он. — Если человек уже настроился на праздник, то перенос – это уже не те эмоции. Думаю, никого не испугает ни дождь, ни снег. В прошлом году все еще больше стали веселиться, когда пошел снег".