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Боевое дежурство крейсера "Адмирал Кузнецов" в Сирии. Видео Минобороны РФ

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(1:15 / 8.02Mb / просмотров видео: 605)
РИА Новости.
© РИА Новости.

Министерство обороны РФ опубликовало видео боевой работы авиации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море у берегов Сирии.

Авианосная группа Северного флота успешно решает задачи по обеспечению военно-морского присутствия в восточных районах средиземного моря, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Корабельная группа Северного флота отправилась в поход в Средиземное море 15 октября. В ее состав вошли авианосец "Адмирал Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что авиация с аэродрома Хмеймим и истребители Су-33 с крейсера "Адмирал Кузнецов" привлекались к нанесению ударов по террористам в Сирии.


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