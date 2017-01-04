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Джипперы приняли горячие ванны в селе Кындыг

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© Sputnik. Роберт Джопуа

Второй день празднования "джипперского" Нового года прошел в Кодорском ущелье и селе Кындыг, сообщил Sputnik председатель автоклуба "Внедорожная Абхазии" Сергей Никитченко.

Участники десятого "джипперского" Нового года посетили водопады Кодорского ущелья и горячий источник в Очамчырском районе республики, об этом корреспонденту Sputnik рассказал председатель автоклуба "Внедорожная Абхазии" Сергей Никитченко. 

"Колонна в 9 утра выехала с места базирования в сторону Шакуранского и Ольгинского водопадов. Затем был пикник. На обратном пути заехали в Кындыг, погрелись в горячих источниках", — сказал Никитченко.

Член внедорожного клуба "Джипперы Сочи" Артак подчеркнул, что в республике он не первый раз, а вот водопады Кодорского ущелья увидел впервые.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Джиппер Игорь, который приехал праздновать Новый год в Абхазию из Краснодара, отметил, что красивы не только водопады, но и дорога ведущая к ним.

В первый день, 3 января, прошли сборы в базовом лагере, расположенном в селе Каман Сухумского района. В четверг 5 января колонна джипперов проедет по рокадной дороге – "Дорога жизни", которая связывала во время Отечественной войны народа Абхазии "большую землю" и город Ткуарчал. Этот маршрут пролегает по деревням и селам, тем самым организаторы хотят показать гостям, как живут местные жители, показать им абхазский колорит, познакомить участников с историей страны.

В праздновании "джипперского" Нового года принимают участие любители внедорожной езды из России и Абхазии. Организаторами мероприятия стали автоклуб "Внедорожная Абхазия" и  сообщество "Джпиперы Сочи".


Теги:
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