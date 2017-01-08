02:21 09 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Гимн РФ в исполнении американцев: в США почтили память жертв крушения Ту-154

Получить короткую ссылку
Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (71)
24 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(1:00 / 6.44Mb / просмотров видео: 232)
RUPTLY
© RUPTLY.

Участники хора института Шиллера в Нью-Йорке при поддержке представителей пожарного и полицейского департаментов города спели российский гимн в память о жертвах крушения Ту-154.

Хористы исполнили гимны России и США. Во время исполнения знаменосцы держали в руках флаги стран.

"Вне зависимости от того, американцы мы или русские, мы все одинаково чувствуем потерю и действительно желаем мира и счастья друг другу", — рассказал представитель пожарного подразделения Нью-Йорка.

25 декабря рано утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

 

Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (71)

Главные темы

Репатриация

Мультимедиа

Рождественская служба в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Сухуме
Дары волхвов и ясли Христа: ночная служба в Сухумском соборе
Грузовик протаранил группу военных в Иерусалиме. Кадры с места ЧП
Грузовик врезался в группу военных в Иерусалиме. Кадры с места ЧП
Вспомнить все: 2016 год в Абхазии
Политкризис, ConIFA и YeSUKHUM: все, чем запомнился 2016 год Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia