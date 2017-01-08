Гимн РФ в исполнении американцев: в США почтили память жертв крушения Ту-154

Хористы исполнили гимны России и США. Во время исполнения знаменосцы держали в руках флаги стран.

"Вне зависимости от того, американцы мы или русские, мы все одинаково чувствуем потерю и действительно желаем мира и счастья друг другу", — рассказал представитель пожарного подразделения Нью-Йорка.

25 декабря рано утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.