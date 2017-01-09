22:23 09 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Тысячи иранцев вышли на улицы Тегерана после известия о смерти экс-президента

Получить короткую ссылку
15 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(0:47 / 4.93Mb / просмотров видео: 713)
RUPTLY
© RUPTLY.

Несколько тысяч иранцев заполнили улицы Тегерана после того, как стало известно о смерти бывшего президента страны Али Акбара Хашеми Рафсанджани.

Несколько тысяч иранцев заполнили улицы Тегерана после того, как стало известно о смерти бывшего президента страны Али Акбара Хашеми Рафсанджани, который накануне скончался в больнице после сердечного приступа.

Главные темы

Репатриация

Мультимедиа

Рождественская служба в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Сухуме
Дары волхвов и ясли Христа: ночная служба в Сухумском соборе
Выгрузка американских танков и бронетехники в немецком порту Бремерхафен
Выгрузка американских танков в немецком порту Бремерхафен
Вспомнить все: 2016 год в Абхазии
Политкризис, ConIFA и YeSUKHUM: все, чем запомнился 2016 год Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia