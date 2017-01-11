Жители Луганска почтили память жертв конфликта в Донбассе. Сотни людей в честь тысячного дня с момента начала блокады принесли свечи и цветы, а также выпустили в небо китайские фонарики.
Американская бронетехника для поддержки операции "Атлантическая решимость" доставлена в Бремерхафен (Германия).
Ежегодный флешмоб "День без штанов" состоялся в Лондоне и Берлине. Участники акции прошли по улицам без брюк и спустились в таком виде на станции метрополитенов.
Несколько тысяч иранцев заполнили улицы Тегерана после того, как стало известно о смерти бывшего президента страны Али Акбара Хашеми Рафсанджани.
Таак, махало, эфхаристо, коб чи, итабуп! Скажете, что за абракадабра? Нет. Так на датском, гавайском, греческом, литовском и абхазском языках звучит слово "спасибо". Самый "вежливый" праздник Международный день "спасибо" отмечается во всем мире 11 января.
В соседней России День заповедников и национальных парков отмечается ежегодно 11 января. В Абхазии нет такого дня, несмотря на то, что страна богата уникальной природой, ландшафтом и фауной. Но в республике есть свои заповедники и парки, находящиеся под охраной государства.
Ученые пытаются выяснить, как ограничение калорий или чрезмерное их употребление влияет на продолжительность жизни, и почему хроническая нехватка пищи заметно продлевает жизнь многим животным, таким как мушки-дрозофилы и крысы, и почти никак не влияет на обезьян и, предположительно, человека.