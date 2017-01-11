15:01 11 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Наступление сирийской армии на боевиков в пригороде Дамаска: кадры боев

Получить короткую ссылку
12 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(0:49 / 4.49Mb / просмотров видео: 57)
RUPTLY
© RUPTLY.

Сирийские войска продолжают обстрел позиций боевиков в пригороде Дамаска, где завершается освобождение территорий близ столицы страны от террористов.

Главные темы

  • Жест
    "Итабуп" за все хорошее

    Таак, махало, эфхаристо, коб чи, итабуп! Скажете, что за абракадабра? Нет. Так на датском, гавайском, греческом, литовском и абхазском языках звучит слово "спасибо". Самый "вежливый" праздник Международный день "спасибо" отмечается во всем мире 11 января.

    65
  • Страны мира. Республика Абхазия
    Савелий Читанава: заповедников в Абхазии станет больше

    В соседней России День заповедников и национальных парков отмечается ежегодно 11 января. В Абхазии нет такого дня, несмотря на то, что страна богата уникальной природой, ландшафтом и фауной. Но в республике есть свои заповедники и парки, находящиеся под охраной государства.

    69
  • Дети пробуют гигантский леденец. Архивное фото
    Ученые: чрезмерное потребление сахара в детстве укорачивает жизнь

    Ученые пытаются выяснить, как ограничение калорий или чрезмерное их употребление влияет на продолжительность жизни, и почему хроническая нехватка пищи заметно продлевает жизнь многим животным, таким как мушки-дрозофилы и крысы, и почти никак не влияет на обезьян и, предположительно, человека.

    7

Репатриация

Мультимедиа

Режиссер Михаил Мархолиа
Театр и кино режиссера Мархолиа
Наступление сирийской армии на боевиков в пригороде Дамаска: кадры боев
Наступление сирийской армии на боевиков в пригороде Дамаска: кадры боев
Вспомнить все: 2016 год в Абхазии
Политкризис, ConIFA и YeSUKHUM: все, чем запомнился 2016 год Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia