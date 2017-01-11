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"Итабуп" за все хорошее Таак, махало, эфхаристо, коб чи, итабуп! Скажете, что за абракадабра? Нет. Так на датском, гавайском, греческом, литовском и абхазском языках звучит слово "спасибо". Самый "вежливый" праздник Международный день "спасибо" отмечается во всем мире 11 января. 65

Савелий Читанава: заповедников в Абхазии станет больше В соседней России День заповедников и национальных парков отмечается ежегодно 11 января. В Абхазии нет такого дня, несмотря на то, что страна богата уникальной природой, ландшафтом и фауной. Но в республике есть свои заповедники и парки, находящиеся под охраной государства. 69