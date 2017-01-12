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Пограничники пришли к мемориалу почтить память погибших коллег

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(1:14 / 7.85Mb / просмотров видео: 11)
SputnikРоберт Джопуа
© Sputnik. Роберт Джопуа

Сотрудник Пограничного управления ФСБ России в Абхазии Андрей Удальцов и военнослужащий Антитеррористического центра Абхазии Эдуард Нерсесян погибли 12 января 2015 года в селе Ряп Галского района при проведении совместной операции.

Траурный митинг памяти погибших Эдуарда Нерсесяна и Андрея Удальцова прошел в Сухуме на Аллее Пограничников в четверг 12 января. Сотрудник Пограничного управления ФСБ России в Абхазии Николай Чубаренко сказал, что Удальцоа и Нерсесян погибли, исполняя свой профессиональный долг.

"Сегодня мы вспоминаем наших боевых друзей, наших коллег, которые не только в 2015 году, но и раньше отдали свою жизнь, исполняя свой профессиональный долг, исполняя его качественно, так, как велела присяга, как велело чувство долга и чувство собственного достоинства. Их жизни не отданы даром. Мы в настоящее время наблюдаем, как нормально и спокойно развивается самостоятельная республика на своей территории. Они отдали свои жизни не зря", — отметил Чубаренко.

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К мемориальным доскам с изображением Нерсесяна и Удальцова сотрудниками Погрануправления России и пограничного отряда СГБ Абхазии были возложены цветы.    

Сотрудник Пограничного управления ФСБ России в Абхазии Андрей Удальцов и военнослужащий Антитеррористического центра  Абхазии Эдуард Нерсесян погибли 12 января 2015 года в селе Ряп Галского района при проведении совместной операции.  Указами президента Республики Абхазия подполковник Эдуард Нерсесян посмертно награжден орденом Леона, а Андрей Удальцов посмертно награжден орденом Мужества. Указом президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, старший прапорщик Андрей Удальцов награжден орденом Мужества посмертно.


Теги:
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