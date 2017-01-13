Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о перспективах отношений России и США и отметила, что этот процесс не будет легким.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о перспективах отношений России и США и отметила, что этот процесс не будет легким.
Замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия на пресс-конференции рассказал о том, что Министерство культуры напечатало книги со списком объектов историко-культурного наследия Абхазии и раздало чиновникам.
Военный аэропорт в районе Эль-Мезза на западе Дамаска подвергся ракетному обстрелу со стороны сирийско-израильской границы.
В селе Калдахуара Гудаутского района началось строительство резервуара для воды емкостью более ста кубических метров.
Аномальные холода стоят уже несколько дней в Салониках. Небывалые морозы и снегопады в Грецию принес антициклон из Сибири.
Пресс-конференция Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии прошла в пятницу 13 января.
Пока жители России отмечают в ночь с 13 на 14 января Старый Новый год, во многих странах мира число 13, наоборот, вселяет страх и ужас — считается, что оно приносит несчастья. Это число всплывает даже в библейских мотивах, и стоит оно рядом с грехопадением.
По сообщению метеорологов, в Абхазии в праздничные дни 14-16 января будет облачно, без осадков.