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Мария Захарова рассказала о перспективах отношений России и США

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о перспективах отношений России и США и отметила, что этот процесс не будет легким.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о перспективах отношений России и США и отметила, что этот процесс не будет легким.

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