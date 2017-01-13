Мария Захарова рассказала о перспективах отношений России и США

Пока жители России отмечают в ночь с 13 на 14 января Старый Новый год, во многих странах мира число 13, наоборот, вселяет страх и ужас — считается, что оно приносит несчастья. Это число всплывает даже в библейских мотивах, и стоит оно рядом с грехопадением.

70