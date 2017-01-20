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В семье слонов Синты и Юмы ростовского зоопарка родился слоненок

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(1:17 / 10.61Mb / просмотров видео: 120)
SputnikСергей Венявский
© Sputnik. Сергей Венявский

В Ростовском зоопарке произошло редкое, но очень радостное событие: в семействе азиатских слонов Синты и Юмы родился слонёнок. Новорожденная девочка весит 130 килограммов.

Как рассказали представители зоопарка,  роды прошли успешно, слониха и слонёнок чувствует себя хорошо. Сейчас они находятся вместе, слониха Синта кормит дочку своим молоком. Малышка будет находиться рядом с матерью минимум два года. За это время она должна набрать вес порядка 450 килограммов.

Слоны Синта и Юма появились в зоопарке Ростова-на-Дону в 2009 году, переехав сюда из германского зоопарка.

По словам зоологов, слоны достаточно редко размножаются в неволе,  поэтому пополнение в семействе слоновых в Ростове считается ярким событием в мире зоологии. 

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