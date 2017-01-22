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Женские марши против Трампа в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Париже

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Темы:
Выборы президента в США (62)
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Марши за права женщин прошли в США после инаугурации Дональда Трампа, в акциях приняли участие до двух миллионов человек.

Марши за права женщин прошли в США после инаугурации Дональда Трампа, в акциях приняли участие до двух миллионов человек. Демонстрации также состоялись в других городах мира.

Темы:
Выборы президента в США (62)

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