Женские марши против Трампа в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Париже

Марши за права женщин прошли в США после инаугурации Дональда Трампа, в акциях приняли участие до двух миллионов человек. Демонстрации также состоялись в других городах мира.
Марши за права женщин прошли в США после инаугурации Дональда Трампа, в акциях приняли участие до двух миллионов человек. Демонстрации также состоялись в других городах мира.
Мастер спорта по пауэрлифтингу, многократная победительница всероссийских соревнований по силовому многоборью иркутянка Оксана Кошелева в 20-градусный мороз сдвинула с места два трамвайных вагона и несколько метров протащила их по рельсам.
Пара начала танец под культовую песню для всех американцев May Way Фрэнка Синатры. После к ним присоединились вице-президент Майк Пенс с супругой и дети Трампа со своими парами.
Заседание Научно-методического совета по сохранению историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии прошло в пятницу 20 января.
В Ростовском зоопарке произошло редкое, но очень радостное событие: в семействе азиатских слонов Синты и Юмы родился слонёнок. Новорожденная девочка весит 130 килограммов.