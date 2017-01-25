Путин вместе со студентом МГУ спел песню про космос

Президент РФ Владимир Путин во время визита в МГУ помог исполнявшему песню "14 минут до старта" студенту вспомнить забытые слова.
Президент РФ Владимир Путин во время визита в МГУ помог исполнявшему песню "14 минут до старта" студенту вспомнить забытые слова.
Новый президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия назвал главной задачей ФФА проведение Чемпионата республики.
Радиолокационная станция "Дон-2Н" входит в состав системы противоракетной обороны (ПРО) А-135 "Амур", которая стоит на защите Москвы и части центрального региона России.
Штурман 46-го гвардейского легкобомбардировочного ночного авиационного полка 4-ой воздушной армии 2-го Белорусского фронта, гвардии лейтенант в отставке Мери Авидзба родилась 24 января 1917 года.
Медведев и Карапетян отметили важность увеличения товарооборота между двумя Россией и Арменией.
Об избранном президенте США и о грядущем величии страны читайте в материале колумниста Sputnik Амины Тания.
Автору технологии преподавания русского языка в абхазских школах Татьяне Рогачевой 25 января исполнилось 85 лет.
Госгидрометеослужба Республики Абхазии прогнозирует ухудшение погоды в четверг 19 января.