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Путин вместе со студентом МГУ спел песню про космос

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(0:51 / 6.81Mb / просмотров видео: 228)
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Президент РФ Владимир Путин во время визита в МГУ помог исполнявшему песню "14 минут до старта" студенту вспомнить забытые слова.

Президент РФ Владимир Путин во время визита в МГУ помог исполнявшему песню "14 минут до старта" студенту вспомнить забытые слова.

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