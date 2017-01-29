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Протесты в США против закона о мигрантах. Кадры

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(1:21 / 10.07Mb / просмотров видео: 204)
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В аэропортах нескольких крупных городов США прошли акции протеста против закона о мигрантах, который в пятницу подписал президент страны Дональд Трамп.

В аэропортах нескольких крупных городов США прошли акции протеста против закона о мигрантах, который в пятницу подписал президент страны Дональд Трамп. Смотрите на видео, как американцы требовали отменить ограничение на въезд беженцев.

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