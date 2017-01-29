Протесты в США против закона о мигрантах. Кадры

В аэропортах нескольких крупных городов США прошли акции протеста против закона о мигрантах, который в пятницу подписал президент страны Дональд Трамп. Смотрите на видео, как американцы требовали отменить ограничение на въезд беженцев.
В аэропортах нескольких крупных городов США прошли акции протеста против закона о мигрантах, который в пятницу подписал президент страны Дональд Трамп. Смотрите на видео, как американцы требовали отменить ограничение на въезд беженцев.
Сирийские футболисты впервые за пять лет провели матч в Алеппо, освобожденном от боевиков в декабре прошлого года. Смотрите на видео, как проходила игра.
Детеныш родился у льва по кличке Цезарь и тигрицы с именем Принцесса. Маленького лигра назвали Царь. Ему только что исполнилось два месяц.
Мандарины могут стать одним из ингредиентов любимого лакомства многих. Для того чтобы приготовить «царское» варенье, понадобятся: сами фрукты, сахар и вода.
Тысячи жителей Пекина вышли на улицы города, чтобы встретить китайский Новый год, который пройдет под знаком огненного петуха.
В ночь с 28 на 29 января в Абхазии начался снегопад, который, по прогнозам метеорологов, может продлиться несколько дней.
Один из героев проекта Sputnik Абхазия "Лица Победы", посвященного 70-летию Победы в ВОВ, Валерий Агума ушел из жизни на 92 году.
В Белом доме позитивно оценили состоявшийся накануне телефонный разговор президентов Соединенных Штатов и России.