"Атлетико Мадрид" и Эльчибей: что знают жители Абхазии об Азербайджане

Абхазы назвали Азербайджан великолепной страной, которая умеет рекламировать себя на мировой арене.

"Футбольный клуб "Атлетико Мадрид" — первая ассоциация, когда я слышу Азербайджан, — говорит Мачич Кобахия. – Скажете, какая связь? Объясню. Связь в том, что страна заплатила большие деньги, чтобы на футболках этого клуба была надпись "Азербайджан". Это значит, что в стране думают и находят разные способы представить республику на международной арене".

Азербайджан – одна из самых развитых постсоветских республик, отмечают опрошенные жители Абхазии. Страна богата природными ресурсами, особенно нефтью.

Страна с большими музыкальными традициями, в Советском Союзе многие известные певцы, композиторы и деятели культуры были азербайджанцами.

"Например, первым исполнителем популярных и сейчас песен "Я встретил девушку, полумесяцем бровь" или "Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза» исполнял азербайджанский певец Рашид Бейбутов", — напомнил Виталий.

А у подростков Азербайджан ассоциируется с певцом Эмином Агаларовым.

"Я знаю, что российский певец Эмин — азербайджанец, а еще, что у него была жена – дочь президента Азербайджана", — сказала сухумская школьница.

Знают в Абхазии достопримечательности Азербайджана и руководителей страны, вспомнили Девичью башню в Баку и политических деятелей прошлого Аяза Муталибова и Абульфаза Эльчибея.