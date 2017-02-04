Кадры с места взрыва машины в ЛНР

В центре Луганска взорвался автомобиль начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко. В результате ЧП военный погиб, местные спецслужбы расценивают произошедшее как теракт.
В центре Луганска взорвался автомобиль начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко. В результате ЧП военный погиб, местные спецслужбы расценивают произошедшее как теракт.
Наблюдатели миссии ОБСЕ приехали на место артобстрела в Донецке, где в пятницу была повреждена местная школа.
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ нанесли авиаудар по крупным складам "Исламского государства" (террористическая группировка запрещена в РФ) в районе города Аль-Маядин провинции Дейр-эз-Зор.
В пятницу утром неизвестный напал на военнослужащих, несших вахту на площади у Лувра.
Подводя итоги работы Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии в 2016 году, первый заместитель главы ведомства Тигран Делибалтян сказал, что произошло почти тысяча четыреста чрезвычайных происшествий.