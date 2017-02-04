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Кадры с места взрыва машины в ЛНР

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В центре Луганска взорвался автомобиль начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко.

В центре Луганска взорвался автомобиль начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко. В результате ЧП военный погиб, местные спецслужбы расценивают произошедшее как теракт.

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