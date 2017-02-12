Видео с толстыми тиграми из китайского зоопарка появилось в Сети

В Ростове-на-Дону на международном мастер-классе "Elegance Collection - 2017" стилисты мирового уровня из США, Италии и Великобритании провели мастер-класс по стилю и прическам для российских парикмахеров и стилистов.
Прямая трансляция со старта международного вокального конкурса "Ты супер!" - совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства Sputnik.
Абхазский боксер Батал Чежия примет участие в рейтинговом бою по профессиональному боксу, который состоится 12 февраля в Краснодаре.
Студент из Японии Сатоюки Фуджимура попал в Книгу рекордов Гиннесса, щелкнув пальцами 296 раз за минуту. Прежний рекордсмен сделал за минуту на 18 щелчков меньше.