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Видео с толстыми тиграми из китайского зоопарка появилось в Сети

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Ранее в Интернете появились фотографии значительно располневших хищников. Пользователи соцсетей высмеяли тигров, но главный инженер парка тигров Лю Дэн сообщил, что для хищников является нормой полнота зимой.

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