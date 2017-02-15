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Падение метеорита над Челябинском в феврале 2013 года. Архивные кадры

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(2:35 / 16.08Mb / просмотров видео: 405)
Рустам Гафаров
Рустам Гафаров

Рустам Гафаров, житель поселка Роза расположенного неподалеку от Челябинска, стал одним из очевидцев падения так называемого Челябинского метеорита, одним из первых заснявший происходившее на камеру смартфона.

На кадрах виден огромный шлейф от падения метеорита. "Ядерная война началась", — пугается оператор, продолжая снимать происходящее. Впоследствии эти кадры облетели весь мир.  




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