Падение метеорита над Челябинском в феврале 2013 года. Архивные кадры

На кадрах виден огромный шлейф от падения метеорита. "Ядерная война началась", — пугается оператор, продолжая снимать происходящее. Впоследствии эти кадры облетели весь мир.
На кадрах виден огромный шлейф от падения метеорита. "Ядерная война началась", — пугается оператор, продолжая снимать происходящее. Впоследствии эти кадры облетели весь мир.
В очередном опросе корреспондент Sputnik выяснила, что в Абхазии мало кто знает о Киргизии или о Кыргызстане, как стали называть эту азиатскую страну после распада СССР.
Филипп и Любовь Артюх в браке 71 год. О том, что такое любовь и семейное долголетие, рассказала Sputnik "Благодатная" пара Абхазии.
Конкурс рассказов для детей презентовали в Национальной библиотеке Абхазии имени Папаскир. Лучшие работы войдут в книгу и будут рекомендованы для внеклассного чтения.
В шести районах республики будут выдаваться полисы обязательного медицинского страхования граждан России, проживающих в Абхазии.