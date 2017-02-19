Показ мод для мусульманок прошел в Лондоне

На подиуме были продемонстрированы сшитые по всем требования ислама наряды для мусульманок и тех, кто хочет выглядеть скромно, но изящно.
На подиуме были продемонстрированы сшитые по всем требования ислама наряды для мусульманок и тех, кто хочет выглядеть скромно, но изящно.
Перчатки, лопаты, топоры, секаторы и бензопила - таков арсенал инструментов депутатов и волонтеров, пришедших на уборку в Ботанический сад.
В субботу президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.
Прямая трансляция с международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства Sputnik.
Российские бомбардировщики Ту-95МС уничтожили командный пункт отряда управления одного из крупнейших отрядов боевиков в Ракке, применив новейшие крылатые ракеты. Смотрите кадры авиаудара.