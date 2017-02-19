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Показ мод для мусульманок прошел в Лондоне

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RUPTLY
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Первый в Великобритании показ мод для исламских женщин прошел в Лондоне в рамках недели благопристойной моды (London Modest Fashion Week).

На подиуме были продемонстрированы сшитые по всем требования ислама наряды для мусульманок и тех, кто хочет выглядеть скромно, но изящно.



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