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Цветы в память о Виталии Чуркине у здания МИД России в Москве

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Москвичи принесли цветы к зданию МИД РФ в память о Виталии Чуркине. Постпред РФ при ООН умер в Нью-Йорке 20 февраля.



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