Самолет врезался в торговый центр около Мельбурна. Карды с места ЧП

Москвичи принесли цветы к зданию МИД РФ в память о Виталии Чуркине. Постпред РФ при ООН умер в Нью-Йорке 20 февраля.
Концерт в РУСДРАМе музыкального проекта "Споем вместе" посвятили 50-летию легендарной группы "Апсны 67".
Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Смотрите видеонарезку из выступлений дипломата по украинскому и сирийскому конфликтам.
Танкисты вышли "на поле боя" на юго-западе России для тренировки навыков преодоления препятствий и поражения целей.