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Самолет врезался в торговый центр около Мельбурна. Карды с места ЧП

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(1:17 / 10.38Mb / просмотров видео: 5)
REUTERS.
© REUTERS.

Небольшой самолет врезался в торговый центр неподалеку от Мельбурна в Австралии. В результате крушения погибли четыре американских туриста и австралийский пилот.



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