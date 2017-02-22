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Парижан опросили о названии станции метро Сталинград в их городе

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(3:58 / 24.84Mb / просмотров видео: 31)
Sputnik
© Sputnik.

Корреспондент Sputnik France опросила нескольких парижан, знают ли они, что означает название "Сталинград", которое носит одна из станций метро во французской столице.



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