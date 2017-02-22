Парижан опросили о названии станции метро Сталинград в их городе

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба на пресс-конференции рассказал об увеличении доходных частей бюджета.
Около ста коротких рассказов и философских эссе Ричарда Чкадуа, вышедших отдельным сборником «Чан», представили широкой публике в конференц-зале Национальной библиотеки имени Папаскир в Сухуме 22 февраля.
Продажи автомобиля Lada Vesta стартовали в Германии. Автомобиль предлагается немецким покупателям по цене от 12,5 тысячи евро.
Совместная выставка "Живопись графика" Адгура Ампар и Батала Джапуа, открывшаяся в Центральном выставочном зале 21 февраля, стала первой для Абхазии выставкой абстракционизма.