Блинный принтер в Москве

Москвичи на Масленицу попробовали блины, испеченные с помощью принтера. Машина способна готовить угощение по фотографии или загруженному в ее память изображению.
Москвичи на Масленицу попробовали блины, испеченные с помощью принтера. Машина способна готовить угощение по фотографии или загруженному в ее память изображению.
Глава Очамчырского района Хрипс Джопуа показал премьер-министру Абхазии Беслану Барциц здание, которое решено передать компании "Черноморэнерго" под офис.
Изменения в Конституции Нагорного Карабаха предполагают переход от парламентско-президентской республики к президентской и переименованию республики в историческое название – Арцах.
Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба на пресс-конференции рассказал об увеличении доходных частей бюджета.