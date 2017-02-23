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Блинный принтер в Москве

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(0:50 / 6.78Mb / просмотров видео: 93)
RUPTLY
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Москвичи на Масленицу попробовали блины, испеченные с помощью принтера. Машина способна готовить угощение по фотографии или загруженному в ее память изображению.



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