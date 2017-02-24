Летающие дроны-футболисты сразились в воздухе на выставке в Сеуле

Что знают жители Абхазии о бывшей советской республике Литве, узнавали корреспонденты Sputnik у прохожих в Сухуме.
Специально для читателей Sputnik Абхазия студенты Абхазского многоотраслевого колледжа в лабораторной комнате готовили блинчики.
Церемония прощания с дипломатом проходит в Большом траурном зале Центральной клинической больницы. Похоронят Виталия Чуркина на Троекуровском кладбище.
Глава Очамчырского района Хрипс Джопуа показал премьер-министру Абхазии Беслану Барциц здание, которое решено передать компании "Черноморэнерго" под офис.