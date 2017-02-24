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Летающие дроны-футболисты сразились в воздухе на выставке в Сеуле

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(0:47 / 5.07Mb / просмотров видео: 50)
YTN
YTN

Футбольный матч с участием летающих беспилотников состоялся в рамках международной выставки спортивных развлечений и досуга в Южной Корее. Смотрите на видео, как проходила игра.



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Летающие дроны-футболисты сразились в воздухе на выставке в Сеуле
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