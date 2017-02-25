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Шмелей научили играть в футбол в Великобритании

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Science Magazine

В Великобритании ученые научили играть в футбол шмелей - 50 шмелей учили располагать маленький желтый мячик в отмеченный на учебном поле кружок. В награду за "забитый гол" насекомые получали подслащенное лакомство.

Прошедшая курс обучения группа насекомых затем продемонстрировала "правила игры" другим шмелям, а те, в свою очередь, намного улучшили приемы для решения поставленной задачи.

"Пчелы решали задачу по-другому, не так, как им это показали. Это подразумевает, что пчела-наблюдатель не просто копирует увиденное, а улучшает его", — заявил один из руководителей исследования Олли Дж. Лукола, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Ученые также отметили, что первая группа насекомых училась "играть в футбол" на протяжении месяцев, а последующие группы усваивали правила игры за полчаса.



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