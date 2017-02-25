LIVE: Международный вокальный конкурс "Ты супер!" на телеканале НТВ

Совместный проект Информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям заявить о себе: его участники — воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей.
Совместный проект Информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям заявить о себе: его участники — воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей.
В Великобритании ученые научили играть в футбол шмелей - 50 шмелей учили располагать маленький желтый мячик в отмеченный на учебном поле кружок. В награду за "забитый гол" насекомые получали подслащенное лакомство.
Большая панда Бао Бао обживается на новом месте в центре больших панд города Чэнду в провинции Сычуань. Ее доставили в Китай из США 21 февраля.
Ремонт деривационного тоннеля, который связывает Джварское водохранилище с генерацией, расположенной на территории Абхазии, планируют начать в феврале 2018 года.
Футбольный матч с участием летающих беспилотников состоялся в рамках международной выставки спортивных развлечений и досуга в Южной Корее. Смотрите на видео, как проходила игра.