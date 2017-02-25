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LIVE: Международный вокальный конкурс "Ты супер!" на телеканале НТВ

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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (38)
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НТВ
НТВ

Прямая трансляция с международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства Sputnik.

Совместный проект Информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям заявить о себе: его участники — воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей.

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (38)


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