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Валерия Адлейба 4 марта выступит на конкурсе "Ты супер!"

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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (41)
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НТВ
НТВ

Абхазию на проекте "Ты супер!" представляет 11-летняя Валерия Адлейба, воспитанница Очамчырской школы-интерната.

В субботу 4 марта состоится первое выступление первого отборочного тура участницы из Абхазии в рамках международного вокального конкурса "Ты супер!". 

Абхазию на проекте "Ты супер!" представляет 11-летняя Валерия Адлейба, воспитанница Очамчырской школы-интерната.

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>

Наблюдать за выступлением юной участницы можно на сайте Информационного агентства и радио Sputnik Абхазия и на канале НТВ. Через специальное приложение "Ты супер!" для iOS или Android можно будет проголосовать за понравившихся участников. 

Совместный проект Информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям заявить о себе: его участники — воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей.

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (41)
Теги:
Абхазия, Россия


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