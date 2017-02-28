Валерия Адлейба 4 марта выступит на конкурсе "Ты супер!"

В субботу 4 марта состоится первое выступление первого отборочного тура участницы из Абхазии в рамках международного вокального конкурса "Ты супер!".

Абхазию на проекте "Ты супер!" представляет 11-летняя Валерия Адлейба, воспитанница Очамчырской школы-интерната.

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>

Наблюдать за выступлением юной участницы можно на сайте Информационного агентства и радио Sputnik Абхазия и на канале НТВ. Через специальное приложение "Ты супер!" для iOS или Android можно будет проголосовать за понравившихся участников.

Совместный проект Информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям заявить о себе: его участники — воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей.