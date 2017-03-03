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Таджикские ковры, серьги и Рахмонов: что знают о Таджикистане в Абхазии

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Что знают в Абхазии о бывших республиках СССР (18)
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Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Из республик бывшего Советского Союза меньше всего в Абхазии знают о Таджикистане, выявил опрос корреспондентов Sputnik Абхазия среди жителей Сухума.

Sputnik Абхазия продолжает серию опросов о республиках бывшего Советского Союза, корреспонденты Sputnik поинтересовались у жителей Сухума их знаниями о Таджикистане.

У абхазов на виду лишь гастарбайтеры из Таджикистана, которых в Абхазии много.  

Опрошенные считают таджиков веселым народом, с которым легко находить общий язык. 

"Таджикистан – очень интересная азиатская республика. Для нас она совершенно незнакомая, но это не значит,  что она неинтересная, — заметила сухумчанка. —  Таджикские ковры с великолепными узорами помню. Они производят очень много ювелирных работ, интересные самоцветы, броши, серьги".  

Некоторые опрошенные вспомнили, что более 20 лет Таджикистаном руководит президент Эмомали Рахмонов. 

Темы:
Что знают в Абхазии о бывших республиках СССР (18)

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