Таджикские ковры, серьги и Рахмонов: что знают о Таджикистане в Абхазии

Sputnik Абхазия продолжает серию опросов о республиках бывшего Советского Союза, корреспонденты Sputnik поинтересовались у жителей Сухума их знаниями о Таджикистане.

У абхазов на виду лишь гастарбайтеры из Таджикистана, которых в Абхазии много.

Опрошенные считают таджиков веселым народом, с которым легко находить общий язык.

"Таджикистан – очень интересная азиатская республика. Для нас она совершенно незнакомая, но это не значит, что она неинтересная, — заметила сухумчанка. — Таджикские ковры с великолепными узорами помню. Они производят очень много ювелирных работ, интересные самоцветы, броши, серьги".

Некоторые опрошенные вспомнили, что более 20 лет Таджикистаном руководит президент Эмомали Рахмонов.