Съемки из освобожденной Пальмиры

Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия и замминистра Батал Кобахия на пресс-конференции рассказали про разрабатываемый ими закон об охране нематериального культурного наследия.
Часть административного помещения АИС в Сухуме переоборудована для нового тренажерного зала, где проходят реабилитацию люди с инвалидностью.
Первое выступление участницы от Абхазии Валерии Адлейба на новом музыкальном шоу "Ты супер!" можно будет увидеть на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik и канале НТВ в субботу, в 20:00.
Из республик бывшего Советского Союза меньше всего в Абхазии знают о Таджикистане, выявил опрос корреспондентов Sputnik Абхазия среди жителей Сухума.