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Съемки из освобожденной Пальмиры

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(0:43 / 6.21Mb / просмотров видео: 237)
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Съемки из Пальмиры. Разрушенные колоннады, разрушенный дворец, военные и техника на улицах, вид на город с возвышения.

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