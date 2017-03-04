LIVE: Международный вокальный конкурс "Ты супер!" на телеканале НТВ

Воспитанница Очамчырской школы-интерната Валерия Адлейба, участвующая в совместном проекте НТВ и Sputnik "Ты супер!", поделилась своими впечатлениями после успешного выступления в первом туре.
Участница из Абхазии 11-летняя Валерия Адлейба с большим успехом перешла во второй тур детского вокального конкурса "Ты супер"!, исполнив песню Лары Фабиан "Adagio".
Бойцы сирийской армии полностью освободили от террористов ИГ (Террористическая организация, запрещенная в России) гражданский аэропорт на востоке Пальмиры. Смотрите на видео, что осталось после ухода из него боевиков.
Армия Сирии при поддержке ВКС России завершила операцию по взятию Пальмиры. Кадры с дрона.