21:55 04 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Видео

"Нокдаун" от Валерии Адлейба: как певица из Абхазии "порвала" жюри шоу "Ты супер!"

Получить короткую ссылку
Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (51)
7220

Новости

Все новости
Все новости
© Фото: ntv

Участница из Абхазии 11-летняя Валерия Адлейба с большим успехом перешла во второй тур детского вокального конкурса "Ты супер"!, исполнив песню Лары Фабиан "Adagio".

На первых же секундах исполнения заветную зеленую кнопку нажал композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш, затем судьи один за другим нажали свои кнопки.

"Я считаю, что весь российский шоу бизнес и все большие артисты, кто пел эту песню, должны нервно собрать чемоданчик и уйти из профессии" — сказал Дробыш.

Прямую трансляцию шоу "Ты супер!" смотрите на сайте Sputnik Абхазия.

"Мы все уже сегодня победили, мы все тебе должны за то, что сюда пришла, украсила наш проект и доказала, какой высокий уровень мы тут задали", — подчеркнул Дробыш.

Все представители жюри по достоинству оценили уровень подготовки юной конкурсантки Валерии Адлейба.

Проект "Ты супер!" Международного информационного агентства  и радио Sputnik и НТВ дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также детям из приемных семей заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.


Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (51)


Главные темы

Орбита Sputnik

Репатриация

Мультимедиа

Юрий Сенкевич с макетом папирусной лодки
Океаны и эфиры Юрия Сенкевича
Участница шоу Ты супер! Валерия: выход в следующий тур отмечу сном
Участница шоу "Ты супер" Валерия: выход в следующий тур отмечу сном
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на Cухумском рынке

Соцсети

Sputnikabkhazia