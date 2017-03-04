"Нокдаун" от Валерии Адлейба: как певица из Абхазии "порвала" жюри шоу "Ты супер!"

На первых же секундах исполнения заветную зеленую кнопку нажал композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш, затем судьи один за другим нажали свои кнопки.

"Я считаю, что весь российский шоу бизнес и все большие артисты, кто пел эту песню, должны нервно собрать чемоданчик и уйти из профессии" — сказал Дробыш.

Прямую трансляцию шоу "Ты супер!" смотрите на сайте Sputnik Абхазия.

"Мы все уже сегодня победили, мы все тебе должны за то, что сюда пришла, украсила наш проект и доказала, какой высокий уровень мы тут задали", — подчеркнул Дробыш.

Все представители жюри по достоинству оценили уровень подготовки юной конкурсантки Валерии Адлейба.

Проект "Ты супер!" Международного информационного агентства и радио Sputnik и НТВ дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также детям из приемных семей заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.



