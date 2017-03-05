Юный поклонник Эрик Аршба расплакался от выступления Валерии Адлейба

Участница из Абхазии 11-летняя Валерия Адлейба с большим успехом перешла во второй тур детского вокального конкурса "Ты супер"!, исполнив песню Лары Фабиан "Adagio".

Проект "Ты супер!" Международного информационного агентства и радио Sputnik и НТВ дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также детям из приемных семей заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>



