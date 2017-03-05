Очамчыра рыдала и аплодировала стоя: как земляки переживали за "свою Леру" на "Ты супер!"

Первое выступление в первом отборочном туре конкурсантки из Абхазии в рамках международного вокального шоу "Ты супер!" смотрел родной город юной участницы — Очамчыра.

11-летняя Валерия Адлейба с успехом перешла во второй тур детского вокального конкурса, исполнив песню Лары Фабиан "Adagio".





Проект "Ты супер!" Международного информационного агентства Sputnik и НТВ дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.