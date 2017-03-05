Сирийские музыканты спели народные песни на руинах амфитеатра в Пальмире

Участница из Абхазии 11-летняя Валерия Адлейба с успехом перешла во второй тур детского вокального конкурса "Ты супер!", исполнив песню Лары Фабиан "Adagio".
На юге Турции в провинции Хатай потерпел крушение самолет сирийской армии, пилот катапультировался и приземлился на территории Турции.
В субботу 4 марта состоялось первое выступление первого отборочного тура участницы из Абхазии в рамках международного вокального конкурса "Ты супер!".
Воспитанница Очамчырской школы-интерната Валерия Адлейба, участвующая в совместном проекте НТВ и Sputnik "Ты супер!", поделилась своими впечатлениями после успешного выступления в первом туре.