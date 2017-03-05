02:09 06 Марта 2017
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Сирийские музыканты спели народные песни на руинах амфитеатра в Пальмире

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(0:55 / 6.23Mb / просмотров видео: 1671)
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В амфитеатре освобожденной от боевиков Древней Пальмиры прошел концерт национальной музыки в исполнении сирийских музыкантов. Смотрите на видео, как артисты пели и играли на инструментах.



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