19:20 09 Марта 2017
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Кадры с места ЧП в Гватемале, где из-за пожара погибли дети

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(1:12 / 9.67Mb / просмотров видео: 233)
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Три дня национального траура объявлены в Гватемале в связи с пожаром в центре реабилитации жертв семейного насилия, унесшим жизни 21 человека.

Объявляется национальный трехдневный траур в связи с гибелью девочек в доме Virgen de la Asuncion.

Генеральный прокурор Тельма Алдана сообщила, что ее ведомство уже начало расследование причин трагедии. Представитель прокуратуры Гватемалы Абнер Паласиос ранее сообщил, что причиной возгорания мог стать поджог одним из проживавших в центре подростков своего матраса, но пламя перекинулось на все здание. Накануне пожара из реабилитационного центра сбежали около 60 подростков. Они взбунтовались против жестокого обращения 



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