Учения НАТО Посейдон-2017 в Черном море

Россия обеспечит инвалидов и пенсионеров бесплатными медпрепаратами, сказал министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов.
В ходе визита в Венесуэлу министр иностранных дел Даур Кове провел встречу с министром иностранных дел Венесуэлы Делси Родригесом Гомесом.
Три дня национального траура объявлены в Гватемале в связи с пожаром в центре реабилитации жертв семейного насилия, унесшим жизни 21 человека.
Российские активисты во Франции, Германии, Италии, Великобритании и США в рамках акции From Russia With Love дарили женщинам цветы. Смотрите на видео, как проходили акции в европейских столицах.