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Учения НАТО Посейдон-2017 в Черном море

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Свыше 1500 моряков из семи стран принимают участие в учениях НАТО "Посейдон-2017" в Черном море. Маневры продлятся до 13 марта.



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