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Российские болельщики подарили пледы британским футбольным фанатам

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(1:12 / 8.00Mb / просмотров видео: 192)
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Болельщики ФК "Ростов" устроили акцию гостеприимства перед матчем команды с "Манчестер Юнайтед" в Ростове-на-Дону.

Смотрите на видео, как россияне дарили пледы приехавшим из Великобритании футбольным фанатам.



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