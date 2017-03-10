Российские болельщики подарили пледы британским футбольным фанатам

Смотрите на видео, как россияне дарили пледы приехавшим из Великобритании футбольным фанатам.
Смотрите на видео, как россияне дарили пледы приехавшим из Великобритании футбольным фанатам.
Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия рассказал о готовности проведения парламентских выборов.
Пресс-конференция Лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Москве.
Археологи обнаружили в Каире фрагменты статуи, относящейся к эпохе фараона Рамзеса Второго. Смотрите на видео, как выглядит находка.
О том, как готовилась программа "РУСДРАМ-опера" рассказали министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия, гендиректор Русского театра драмы Ираклий Хинтба, артисты Саид Гобечия и Альдона Цкуа.