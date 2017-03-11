Продолжился снос "Стамбула" в Сухуме: как уничтожают объект культурного наследия

Турецкие бани "Стамбул" 1913 года в Сухуме начали сносить утром 6 марта, строители повредили водопровод и вызвали возмущение жителей стоящего рядом дома.

В этот же день на место выехали специалисты департамента охраны историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии и потребовали прекратить работы.

7 марта, прокуратура взяла в производство дело о разрушении исторического здания. Министерство культуры наложило вето на работы пока идет разбирательство, рассказал Sputnik главный специалист департамента охраны историко-культурного наследия Абхазии Инал Джопуа.

Бани "Стамбул" во дворе дома № 64 по проспекту Аиааира были построены в 1913 году архитектором Альфредом Баммэ, и относились к гостинице "Европа". 29 декабря 2015 года здание бывшей гостиницы и бани вошли в Госсреестр историко-культурного наследия, подписанный президентом Абхазии, как памятники градостроительства и архитектуры.

Но, несмотря на запрет Минкультуры, в субботу 11 марта продолжили сносить историческое здание.