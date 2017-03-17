17:07 17 Марта 2017
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Взаимодействие будет расширено: делегация Абхазии о визите в Венесуэлу

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Sputnik / Томас ТхайцукРоберт Джопуа
© Sputnik / Томас Тхайцук Роберт Джопуа

Рабочий визит делегации Абхазии в Венесуэлу состоялся в начале марта 2017 года.

Совместные рабочие группы по взаимодействию будут созданы  Абхазией и Венесуэлой, сказал в пятницу 17 марта на пресс-конференции министр иностранных дел республики Даур Кове. 

"Самая главная договоренность, которая была на встречах с министрами, — это возможность создания рабочих групп, которые непосредственно будут вырабатывать определенные рабочие моменты по нашему дальнейшему взаимодействию", — отметил Кове.  

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Глава внешнеполитического ведомства Абхазии сообщил представителям СМИ, что сторонами также были достигнуты договоренности о том, что делегации Венесуэлы, возможно, в ближайшее время посетят республику.  

"Сегодня в Каракасе действует посольство Абхазии в Венесуэле, которое возглавляет Заур Гвазава. Ведется активная работа. У нас есть уверенность в том, что взаимодействие, которое идет, будет расширено, и те соглашения, которые были подписаны, дают основание полагать, что работа будет продолжаться более активно", — подчеркнул министр. 

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц рассказал журналистам, что результатом поездки в Венесуэлу может стать реализация нескольких экономических проектов. Наша республика, отметил он, с ее климатом, географическим и геополитическим расположением может быть прекрасной средой для размещения стартапов с высокими технологиями.  

В рамках рабочего визита делегации Абхазии в Венесуэлу прошли встречи с министром внешней торговли и инвестиций Венесуэлы Хесусом Фариа, с министром по телекоммуникациям Эрнесто Вильегасом, а также с министром культуры Аданом Чавесом. Было подписано межправительственное соглашение в области культуры и соглашение между Абхазской государственной телерадиокомпанией и Латиноамериканской телекомпанией TeLesur.  

 

Теги:
Абхазия


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