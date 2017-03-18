LIVE: Международный вокальный конкурс "Ты супер!" на телеканале НТВ

Ангела Меркель и Дональд Трамп после переговоров позировали фотографам в Овальном кабинете. Президент США проигнорировал просьбу журналистов пожать руку Меркель. В свою очередь, Меркель наклонилась к американскому президенту, чтобы узнать пожмет ли он ей руку. Трамп промолчал.