20:53 18 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

LIVE: Международный вокальный конкурс "Ты супер!" на телеканале НТВ

Получить короткую ссылку
Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (69)
192 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(0:00 / .00Mb / просмотров видео: 56)
НТВ
НТВ

Прямая трансляция с международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ.

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (69)


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Репатриация

Мультимедиа

Концерт Капелллы им. Судакова памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии
Реквием: память о жертвах войны
Шахматный лабиринт и 64 клетки: как осваивают игру школьники Сухума
Шахматный лабиринт и 64 клетки: как осваивают игру школьники Сухума
Озеро Рица: факты, посещаемость и доходы
Рица в цифрах и фактах

Соцсети

Sputnikabkhazia