LIVE: Международный вокальный конкурс "Ты супер!" на телеканале НТВ

С 1 февраля в сухумских общеобразовательных школах начали работу шахматные кружки.
Ангела Меркель и Дональд Трамп после переговоров позировали фотографам в Овальном кабинете. Президент США проигнорировал просьбу журналистов пожать руку Меркель. В свою очередь, Меркель наклонилась к американскому президенту, чтобы узнать пожмет ли он ей руку. Трамп промолчал.
Севастопольцы устроили массовую акцию в честь третьей годовщины мартовского референдума.
Абхазская делегация приняла участие в XXIV международной выставке "Путешествия и туризм" (MITT), которая прошла с 14 по 16 марта в "Экспоцентре" Москвы.
Телефонное сообщение об обстреле автомобиля, в котором находился кандидат в депутаты Народного Собрания Абхазии Каха Пертая, поступило в милицию утром в субботу.
Торгово-Промышленная палата Абхазии была образована указом первого президента республики Владислава Ардзинба 18 марта 2002 года.
Арифа Капба предлагает окунуться в историю древней Анакопии.