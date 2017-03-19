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Российские футбольные фанаты испытали "ложки победы" в действии

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(0:41 / 4.50Mb / просмотров видео: 156)
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Столичные футбольные фанаты испытали в действии "ложки победы", которые могут стать музыкальным инструментом российских болельщиков на ЧМ-2018.



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