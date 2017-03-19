Российские футбольные фанаты испытали "ложки победы" в действии

Около 1200 военнослужащих принимают участие в румыно-американских учениях "Весенний шторм".
Прямая трансляция с международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ.
С 1 февраля в сухумских общеобразовательных школах начали работу шахматные кружки.
Ангела Меркель и Дональд Трамп после переговоров позировали фотографам в Овальном кабинете. Президент США проигнорировал просьбу журналистов пожать руку Меркель. В свою очередь, Меркель наклонилась к американскому президенту, чтобы узнать пожмет ли он ей руку. Трамп промолчал.
В воскресенье 19 марта завершился традиционный Чемпионат Абхазии по баскетболу, который стартовал 16 марта в Сухуме.
По сообщению Госгидрометеослужбы Абхазии, погода на предстоящей неделе будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта циклона, центр которого находится над северо-западной частью России.
В Санкт-Петербурге с 16 по 19 марта прошел XXIII Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества "Праздник детства", организованный творческим объединением "Триумф".