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Робоавтобус в Ганновере: видео с выставки

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(0:41 / 5.53Mb / просмотров видео: 76)
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На выставке в Ганновере представлен робот-автобус, который может возить пассажиров без водителя.



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