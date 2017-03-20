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Аслан Барциц прогнозирует развитие политической ситуации в Абхазии

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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (123)
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(2:09 / 15.58Mb / просмотров видео: 4)
Sputnik / Томас ТхайцукБадри Есиава
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава

В пресс-центре Sputnik обсудили "Прогнозы развития политической ситуации после выборов в Народное собрание Абхазии" с начальником экспертного управления администрации президента республики Асланом Барциц в понедельник 20 марта.

Начальник экспертного управления администрации президента республики Аслан Барциц считает, что конструктивная критика власти со стороны кандидатов от оппозиционных сил пойдет на пользу государству.

"Кандидаты, которые прошли, или еще пройдут в Парламент, критикуя власть, которую есть за что критиковать, будут в целом помогать государству. Но, если по другой схеме, как в игре "царь горы", обществу от этого ничего не будет", — отметил Барциц.

По его мнению, за годы работы депутатов Парламента пятого созыва было много недовольств со стороны граждан Абхазии, которые все равно принимают участие в выборах и голосуют.

Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (123)


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