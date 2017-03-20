Аслан Барциц прогнозирует развитие политической ситуации в Абхазии

Начальник экспертного управления администрации президента республики Аслан Барциц считает, что конструктивная критика власти со стороны кандидатов от оппозиционных сил пойдет на пользу государству.

"Кандидаты, которые прошли, или еще пройдут в Парламент, критикуя власть, которую есть за что критиковать, будут в целом помогать государству. Но, если по другой схеме, как в игре "царь горы", обществу от этого ничего не будет", — отметил Барциц.

По его мнению, за годы работы депутатов Парламента пятого созыва было много недовольств со стороны граждан Абхазии, которые все равно принимают участие в выборах и голосуют.