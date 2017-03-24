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"Кореец? Нет, казах": конкурсанты "Ты супер!" в гостях у Алибасова

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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (73)
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(5:22 / 34.23Mb / просмотров видео: 15)
НТВ
НТВ

Участники шоу "Ты супер!" из Казахстана Роман Корнеев и Влад Лоскутов побывали в гостях у известного продюсера, музыканта, Заслуженного артиста России Бари Алибасова и музыкантов группы "На-На" Вячеслава Жеребкина и Владимира Политова.

Участники шоу "Ты супер!" из Казахстана Роман Корнеев и Влад Лоскутов побывали в гостях у известного продюсера, музыканта, Заслуженного артиста России Бари Алибасова и музыкантов группы "На-На" Вячеслава Жеребкина и Владимира Политова.

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>

Абхазию на международном проекте "Ты супер!" представляет 11-летняя Валерия Адлейба, которая успешно выступила и прошла во второй тур. Очередной, седьмой выпуск первого отборочного тура можно будет увидеть в субботу 25 марта в 20:00 на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ.

Следить за успехами конкурсантов музыкального проекта, голосовать за них вы можете на сайте Sputnik, телеканале НТВ и в соцсетях.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (73)

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