22:13 25 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Видео

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" на телеканале НТВ

Получить короткую ссылку
232 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(0:00 / .00Mb / просмотров видео: 43)
НТВ
НТВ

Прямая трансляция с международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Репатриация

Мультимедиа

Городские соревнования по национальным видам спорта среди школьников
Бросить камень дальше и подпрыгнуть выше: абхазские игры в Сухуме
Субботний митинг в Бишкеке — вся хронология событий
Стычка и выстрелы: кадры с митинга в Бишкеке
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на Cухумском рынке

Соцсети

Sputnikabkhazia