Международный вокальный конкурс "Ты супер!" на телеканале НТВ

Сегодня в Бишкеке сторонники задержанного экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова устроили стычку с милицией, но их разогнали.
На стадионе ФК Краснодар перед товарищеским матчем Россия — Кот-д'Вуар африканские футбольные фанаты были тепло встречены российскими болельщиками, которые напоили гостей чаем из русского самовара и вместе с ними пели песни.
Белорусский ОМОН пресек попытку активистов оппозиции пройти шествием по центральному проспекту Минска в День Воли, не дав демонстрантам пройти от Академии наук до площади Якуба Коласа.
Противотуберкулезный амбулаторный пункт, оборудованный по стандартам Всемирной организации здравоохранения, открыт в Сухуме после ремонта 24 марта.
Боксерское шоу "Гладиаторы ринга" прошло в субботу 25 марта в Анапе, от Абхазии в нем выступил один спортсмен.
Об одном из красивейших мест в Абхазии – Анакопийской горе – читайте в материале Арифы Капба.
Педагоги и ученики Гагрского лицея-интерната принимают участие в VI международной научно-практической конференции "Объединяемся знаниями", которая проходит с 24 по 26 марта в Москве.